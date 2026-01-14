Abcoude – Al jarenlang biedt het jongerenwerk van Samens met behulp van vrijwilligers gratis huiswerkbegeleiding aan door middel van individuele huiswerkbegeleiding (project De Inhaalslag) en collectieve huiswerkbegeleiding (project Het Huiswerkcafé). De huiswerkbegeleiding is er speciaal voor basisscholieren in de bovenbouw en middelbare scholieren in De Ronde Venen.

Het Huiswerkcafé heeft jarenlang plaatsgevonden in de Trekvogel, maar vanwege de verhuizing van het jongerenwerk zal het elke woensdagmiddag van 14.30 tot 17.30 uur plaatsvinden in de bibliotheek in Mijdrecht. Daarnaast wordt er vanwege het succes gestart met een tweede Huiswerkcafé, elke vrijdagmiddag in Abcoude, in Tumult, Kerkplein 28, van 15.00 tot 18.00 uur.

De deelnemers worden op basis van leeftijd en hulpvraag ingedeeld in de drie verschillende huiswerkklasjes, die elk een uur duren. In de huiswerkklasjes van het Huiswerkcafé kan zelfstandig gewerkt worden, terwijl vrijwilligers rondlopen om te helpen waar nodig. Het Huiswerkcafé is een interventie om schooluitval te voorkomen en de kansen van jongeren te vergroten, zodat minder jongeren thuis komen te zitten of in de criminaliteit belanden. Tot slot is het Huiswerkcafé er ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongeren.

In de reguliere schoolvakanties is er geen Huiswerkcafé. Het is belangrijk dat de jongeren zoveel mogelijk hun eigen boeken en huiswerk meenemen, zodat de vrijwilligers kunnen aansluiten bij hun hulpvraag. Is het huiswerk af of wil een deelnemer een korte pauze? Dan is bijvoorbeeld tekenen, tafeltennissen of tafelvoetballen een leuke optie.

Via WhatsApp (06-57290149) is aanmelden voor het Huiswerkcafé altijd mogelijk. Of mail: c.zijl@stichtingsamens.nl.

Huiswerkcafé jongerenwerk start in Abcoude. Foto: aangeleverd.