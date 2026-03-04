‘Hoogbouw hoort niet in Abcoude’

Abcoude – De discussie over de toekomst van de BON‑gronden laait verder op. Nadat bekend werd dat in de nieuwe gebiedsontwikkeling ook hogere bouwvolumes worden overwogen, reageren inwoners en lokale partijen bezorgd. Een ingezonden foto van een lezer laat zien wat volgens tegenstanders op het spel staat: het open, rustgevende landschap dat Abcoude zo typeert.

De foto, gemaakt op 29 mei 2022 vanaf het voetpad bij de Witte Dame richting Fort Abcoude, toont een ongerepte skyline. “Een zeer rustgevend beeld en het mag duidelijk zijn dat hoogbouw hier niet thuishoort”, schrijft inzender Henk Schipper. “Ik ben erg geschrokken van de berichten over mogelijke ‘hoogbouw’. Dit landschap moeten we koesteren.” Zijn zorg sluit aan bij geluiden die in het dorp steeds luider worden.

De lokale partij Lokaal en Fair onderschrijft de noodzaak om sneller en betaalbaar te bouwen, ook op de BON‑gronden. De woningnood is hoog: starters wachten al jaren op een betaalbare woning, gezinnen zoeken ruimte en senioren willen binnen het dorp kunnen doorstromen. Maar de huidige plannen roepen bij de partij forse vraagtekens op. Volgens fractievoorzitter Simone Borgstede is het ontwerp te massief en sluit het onvoldoende aan bij het dorpse karakter. “Abcoude is geen uitbreiding van Amsterdam-Zuidoost”, zegt Borgstede. “Het is een dorp met een historische uitstraling en een hechte gemeenschap. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan.” Om het plan bij te sturen, dient Lokaal en Fair een amendement in. Een deel van de geplande villa’s moet volgens de partij plaatsmaken voor rijtjeswoningen, omdat daar de grootste behoefte aan is in Abcoude, omdat deze woningen betaalbaarder zijn en beter passen bij de schaal en uitstraling van het dorp.”

Op de foto: De skyline, gemaakt op 29 mei 2022 vanaf het voetpad bij de Witte Dame richting Fort Abcoude. Foto: Henk Schipper.