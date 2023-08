Honkbal Heren 1 verliest in Bussum

Uithoorn – De Honkbal Heren 1 mocht vrijdagavond, na de zomervakantie, op bezoek bij het altijd lastige HCAW H3. De pitcher van HCAW had de Thamen slagploeg prima onder controle en Thamen kijkt na vijf innings al tegen een 6-0 achterstand aan. In de zesde inning weet Thamen drie punten te scoren na een tweehonkslag van Jelger Algra. Thamen krijgt in de gelijkmakende inning nog een puntje tegen en daarna weten beide teams niet meer te scoren. Thamen gaat naar huis met een 7-3 nederlaag en speelt komende vrijdag om 19.30 uur tegen The Herons H1 aan de Vuurlijn in De Kwakel.

Herensoftbal 1

De heren softballers van Thamen, uitkomend in de eerste klasse, kregen vrijdagavond Amsterdam Capitals op bezoek. De slagploeg van Thamen was goed op dreef met onder andere homeruns van Koen Werkman (3x), Maarten Hordijk, Maikel Benner, Roger Mäkel en Frans Groot. Capitalswist ook nog een homerun te slaan, maar wist verder op het pitchen van Sjoerd Claessen en Mäkel geen vuist te maken. Het werd een 13-3 overwinning. Komende week zijn de heren vrij en zij spelen op vrijdag 8 september om 20.00 uur tegen The Flags aan de Vuurlijn.