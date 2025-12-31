Het Speelwoud – van speelplek tot slagveld

Wilnis – Het Speelwoud in Wilnis is ooit bedacht als een plek waar kinderen kunnen spelen, ontdekken en leren. Een container met banken fungeert als ontmoetingsplek voor jongeren, speeltoestellen dagen uit tot beweging, en een groot bijenhotel moest nieuwsgierigheid naar de natuur prikkelen. Het idee was simpel: een groene oase waar respect voor elkaar en voor de omgeving vanzelfsprekend zou zijn.

Vernielingen

De praktijk is anders. Vernielingen zijn inmiddels een terugkerend fenomeen. Vorig jaar werden vuilnisbakken opgeblazen met vuurwerk. Dit jaar is het bijenhotel gesloopt, vlak voor Kerst. Een educatief project, bedoeld om iets moois toe te voegen, is gereduceerd tot puin. Niet door natuurgeweld, maar door menselijke onverschilligheid. Of beter gezegd: door jeugdige baldadigheid die zich vermomt als ‘verveling’.

Opvoeden

De vraag dringt zich op: wat bezielt deze jongeren? Is het echt zo moeilijk om iets te laten staan dat niet van jou is? En waar blijven de ouders in dit verhaal? Opvoeding is meer dan een dak boven het hoofd en een smartphone in de hand. Het gaat om waarden: respect, verantwoordelijkheid, het besef dat vrijheid niet betekent dat alles kapot mag.

De gemeente probeert te reageren; vuilnisbakken worden vergrendeld om vuurwerkvandalisme tegen te gaan. Het gevolg? Poepzakjes en folders slingeren nu naast de bakken. Een symptoom van een groter probleem: gemakzucht en gebrek aan fatsoen. Het Speelwoud is geen gratis oefenterrein voor destructie. Het is een publieke voorziening, betaald door iedereen, bedoeld voor plezier en educatie.

Wie denkt dat dit onschuldig kattenkwaad is, vergist zich. Vernieling is geen spel. Het is een signaal van normvervaging. En zolang ouders wegkijken en jongeren denken dat ‘verveling’ een excuus is, blijft het Speelwoud een slagveld. Triest, en vooral onnodig.

Op de foto boven: Het Speelwoud is geen gratis oefenterrein voor destructie. Het is een publieke voorziening, betaald door iedereen, bedoeld voor plezier en educatie. Foto: aangeleverd.

Op de foto onder: Ook het bijenhotel moest het ontzien. Foto: aangeleverd.