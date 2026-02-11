Hertha pakt opnieuw drie punten

Vinkeveen/Amsterdam – Na de klinkende overwinning van vorige week, 7-0, speelde de ploeg van Ivan Lont deze zaterdag een uitwedstrijd in Amsterdam-Osdorp tegen Vlug en Vaardig. Onder een lentezonnetje, op een prachtige grasmat en met een Vinkeveense selectie vol positieve energie waren alle ingrediënten aanwezig om er een mooie voetbalshow van te gaan maken.

Na de aftrap werd echter al snel duidelijk dat de thuisploeg zich deze middag massaal op de eigen zestien meter zou terugtrekken. Hertha had dan ook voor zeker tachtig procent balbezit, liet het balletje prima rondgaan maar wist het eerste half uur vanuit de vertrouwde 4-4-2-opstelling niet de opening in de ‘handbalcirkel’ van Vlug en Vaardig te vinden.

Verzet gebroken

Halverwege de eerste helft was er pas de eerst mogelijkheid uit een corner van Roan van der Plaat, maar centrumverdediger Sander de Vries kopte de bal net naast. Vijf minuten later was het Sem Werneke die alleen op de keeper af ging maar de Amsterdamse goalie bracht redding. Het verzet van Vlug en Vaardig bleek nog voor rust te gaan breken toen Hertha zich er eindelijk doorheen begon te voetballen met kansen voor achtereenvolgens Sem Werneke, Hero Schulein en Delano Kluft. De ruststand was 0-0 en voor Hertha was duidelijk geworden dat het vanmiddag een lastige wedstrijd tegen een geroutineerde Amsterdamse ploeg.

Na rust schoot Hertha werkelijk met de absolute wil om te winnen uit de startblokken. In de 46e minuut raakte spits Sem Werneke nog de paal, uit een voorzet van Sander de Vries. Een minuut later een schot van Rens Kok die de keeper nog net over wist te tikken en de corner die volgde vloog bijna in één keer binnen.

In de 50e minuut een uitstekende dieptepass van Sander de Vries op Roan van der Plaat die Sem Werneke in stelling bracht en dit keer was het wél raak en de ban gebroken. 0-1 en opluchting bij Hertha in het veld, op de bank bij de technische staf en bij de meegereisde Vinkeveense aan-hang. Roan van der Plaat schoot daarna vanaf de 16 meter bijna de 0-2 binnen maar zijn schot ging net naast. Tien minuten later werkte de Hertha-defensie de bal slecht weg door de as van het veld en kwam Vlug en Vaardig langszij. 1-1 en het deksel op de neus.

Opnieuw op voorsprong

Trainer Lont bracht in de 70e minuut nieuw elan met Mees van Zijtveld op het middenveld voor Donnie Nusse en daarmee werd Yannick Andriessen, laatste verdediger en Samuel Uwitonze kwam voor Hero Schulein. Het was nu de kunst om vooral te blijven voetballen om zodoende kansen te blijven creëren. Want zonder kansen zul je ook niet scoren. Hertha stond goed met deze aangepaste opstelling en vanuit een prima opbouw en hoge snelheid in de combinaties werd de druk verder opgevoerd. In de 75e minuut kwam Hertha dan ook opnieuw op voorsprong uit een corner van Delano Kluft. De Amsterdamse goalie liet de bal vanuit deze corner los en Yannick Andriessen was er als de kippen bij om de 1-2 en daarmee zijn allereerste goal voor Hertha binnen te schieten. Zelfs bij deze stand gaven de Amsterdammers nog steeds geen druk op de helft van de tegenstander. Hertha stond nu als een huis zo sterk en uit een aanval met Roan van der Plaat en goed werk van Sem Werneke wist Samuel Uwitonze met een sliding de bal over de doellijn te glijden en de verlossende 1-3 aan te tekenen. De Vinkeveners behaalden zeer verdiend de tweede overwinning op rij na de winterstop.

Op de foto: De overwinning werd gevierd. Foto: aangeleverd.