Herfstrondleiding over Zorgvlied

Amstelland – Op zondagmiddag 22 oktober geven Marcel Bergen en Irma Clement (auteurs Wandelen over Zorgvlied) een herfstrondleiding over begraafplaats Zorgvlied. Het is tevens de laatste rondleiding van dit seizoen.

Tijdens de twee uur durende rondleiding krijgen de deelnemers informatie over Zorgvlied als historische en moderne begraafplaats. De wandeling gaat langs een groot aantal rijksmonumenten en praalgraven uit de negentiende eeuw. Ook is er aandacht voor graven van bekende overledenen. Een extra element tijdens deze rondleiding is dat veel monumentale bomen, waaronder de Turkse hazelaar en de Amberboom, in herfsttooi zijn. In combinatie met de Engelse landschappstijl geeft dit een bijzonder beeld.

De rondleiding start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Verzamelen bij de witte kantoorvilla aan de Amsteldijk 273.

Deelname 10 euro per persoon (inclusief koffie of thee). Reserveren bij Zorgvlied via 020-5404927 of via zorgvlied@amstelveen.nl.