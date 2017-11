Herfstkampioenen bij HVM gehuldigd

Mijdrecht – Op vrijdag 3 november werd er bij Hockey Vereniging Mijdrecht de ‘gezullige vrijdag’ georganiseerd waarbij dit keer alle herfstkampioenen werden gehuldigd. HVM heeft het goed gedaan in de voorcompetitie, dat bleek wel uit het feit dat er maar liefst 10 kampioenen waren!

Deze kersverse kampioenen kregen uit handen van voorzitter Jeroen van Hemel een prachtige medaille uitgereikt en werden muzikaal begeleid met een goede beat van DJ Nick. Dit alles onder het motto ‘Als er wat te vieren valt, moeten we dat vooral doen’. De teams zijn MA3, JB1, JC1, JD1, JD2, MD1, M8E1, M6E1, J6E1 en MF2.

Mede door de huldiging was het afgeladen druk in het clubhuis van HVM en was het enorm gezellig. Buiten waren er heerlijk hamburgers en sate te verkrijgen van de bbq, waardoor de innerlijke mens ook goed verzorgd werd.

Op zaterdag 4 november ging de nieuwe competitie van start en er zijn maar liefst vier teams spelen dan in de subtopklasse. Op 9 december zullen we weten of deze competitie ook weer zoveel kampioenen heeft opgeleverd.