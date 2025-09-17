Wilnis – Met de start van het nieuwe voetbalseizoen introduceert CSW een bijzondere samenwerking. Hendrikx Advocaten, het lokale advocatenkantoor, heeft de scheidsrechters van de vereniging voorzien van compleet nieuwe tenues. En dat is niet ‘per toeval’: de samenwerking staat symbool voor het belang van ‘eerlijk spel’, zowel binnen als buiten de lijnen. De sponsorcommissie van CSW vond in Bernice Nonnekes, partner bij Hendrikx Advocaten, de ideale sponsor. Als oud-lid van de club voelt zij nog altijd een band met de vereniging. “CSW speelt een belangrijke maatschappelijke rol in het dorp. De kernwaarden van de club – lokaal, toegankelijk en persoonlijk – sluiten naadloos aan bij waar wij als kantoor óók voor staan”, legt Nonnekes uit. “We zochten samen naar een unieke manier om een directe bijdrage te leveren. Met het sponsoren van de arbitrage is dat volgens ons goed gelukt.”

Op de foto: Hendrikx Advocaten kleedt CSW-scheidsrechters. Foto: aangeleverd.