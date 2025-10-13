Hefkoepels en kazematten

Regio – Historische vereniging De Proosdijlanden organiseert zondag 26 oktober in samenwerking met Natuurmonumenten een excursie bij en in fort Waver-Amstel (bij Nessersluis). Starttijd van de rondleiding is 14.00 uur. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 20 oktober aanmelden via info@proosdijlanden.nl.

Fort Waver-Amstel is in beheer bij de Vereniging Natuurmonumenten. Het fort is normaal alleen van de buitenzijde te bewonderen, maar bij deze speciale gelegenheid nemen uw gidsen Hans Baas en Paul Hoogers geïnteresseerden nu ook mee naar binnen. Tijdens de rondleiding infomeren zij de bezoekers over de historie van het fort, de waterlinies en de Stelling Amsterdam. Daarnaast volgt een bezoek aan de originele kazematten, de hefkoepelgebouwen, de verblijven, de toiletten en de sanitaire ruimtes.

Fort Waver-Amstel. Foto: aangeleverd.