Heel De Ronde Venen repareert: Workshopavond ‘De kneepjes van kledingreparatie’

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen zet van 6 tot en met 12 oktober kledingreparatie in de schijnwerpers met de campagne ‘Heel De Ronde Venen Repareert’. Nederlanders kopen gemiddeld zo’n 50 nieuwe kledingstukken per jaar. Door de ‘Fast Fashion-industrie’ is kleding steeds meer een wegwerpproduct geworden. De campagne moedigt inwoners en ondernemers aan om bewuster om te gaan met hun kleding. Hergebruik en reparatie zijn slimme manieren om de levensduur van kleding te verlengen en afval te verminderen.

Extra accent

Annette Hettema geeft 9 oktober een workshopavond over kledingreparatie en hergebruik. Ze heeft een eigen naaiatelier en heeft ervaren cursisten gevraagd om mee te helpen met het geven van de workshops. “Met de workshop ‘De kneepjes van kledingreparatie’ kun je leren gaten repareren: onzichtbaar, een gat in een pantalon of spijkerbroek bijvoorbeeld en zichtbaar door ‘op te leuken’, dus een extra accent geven. Ook kun je tijdens deze workshop pantalons of jeans korter maken.” Deze workshop wordt gegeven in twee tijdsblokken: van 19.00 tot 20.00 uur en van 20.15 tot 21.15 uur. Daarnaast kun je van 19.30 tot 21.30 uur deelnemen aan de workshop ‘Pimp een gedragen herenoverhemd tot een favoriet item voor je kledingkast’. “Neem een gedragen overhemd van je pa, partner of vriend mee of haal er een bij de Kringkoop en maak er een trendy blouse van.”

De workshops worden gehouden bij NME -Centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Meld je aan via www.dewoudreus.nl, ga naar ‘activiteiten’. Geef bij de aanmelding aan of je zelf een naaimachine meeneemt en wat je wilt repareren.

Op de foto: Heel De Ronde Venen repareert. Foto: aangeleverd.