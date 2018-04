Handbal: Jongens B FIQAS tweede op NK!

Aalsmeer – Heel goed en best goed nieuws over handbalvereniging FIQAS. Zo zijn de HJ B jongens tweede geworden op het Nederlands kampioenschap en heeft Heren 1 helaas niet gewonnen van OCI Lions in de strijd om de landstitel, maar de kans om het goud te pakken is nog niet verkeken!

Finale tegen Hellas

De HJ B van FIQAS wachtte voor het NK op zaterdag 21 april vijf tegenstanders. Als eerste werd gespeeld tegen Bevo en deze wedstrijd werd nipt met 18-17 gewonnen. Snelwiek, de volgende ploeg, was een maatje te klein voor Aalsmeer en FIQAS wist met 25-15 te winnen. De derde wedstrijd was tegen Volendam en ook deze werd winnend afgesloten. De kruisfinale was bereikt en hierin moest gespeeld worden tegen Olympia. En weer was het FIQAS dat juichend het veld kon verlaten. De spanning steeg, warm lopen voor de finale. De Aalsmeerse handballers stonden tegenover Hellas. Het werd een zinderende finale waarin tophandbal te bewonderen was. Helaas voor Aalsmeer was Hellas net de sterkere ploeg, maar ach, tweede worden van Nederland is ook zeker een ‘dik’ applaus waard. Goed gedaan hoor, gefeliciteerd!

Nipt verlies tegen OCI Lions

Heren 1 van FIQAS vertrok zaterdag naar Limburg voor de wedstrijd om de landstitel tegen OCI Lions. Het publiek kreeg een heel spannende ‘pot’ handbal te zien. FIQAS en Lions waren aan elkaar gewaagd, eigenlijk waren ze even goed. De rust gingen de ploegen in met een 13-12 stand. Een puntje minder dus voor Aalsmeer, maar beslist was de wedstrijd zeker nog niet. In de tweede helft wist FIQAS op een 14-16 voorsprong te komen, maar OCI Lions knokte terug. In de laatste minuten was de stand gelijk: 22-22. Wie houdt het meest het hoofd koel en weet nog langszij te komen? OCI Lions dus, eindstand 24-22. Tevreden gezichten na afloop, want deze ‘best of four’ derby kan nog alle kanten op.

Zaterdag tegen Bevo

Voor deze landstitel speelden zaterdag Bevo en Volendam tegen elkaar. Het publiek werd eveneens getrakteerd op een bijzonder spannend duel, met ook twee ploegen die qua sterkte op gelijke hoogte zitten. De ruststand was 16-15 voor Volendam, maar het waren uiteindelijk de handballers van Bevo die de winst pakten (30-31). Deze ploeg uit Panningen is aanstaande zaterdag 28 april de tegenstander van FIQAS. De wedstrijd tegen Bevo in Limburg begint om 20.00 uur. Op 5 mei wacht tot slot voor Aalsmeer opnieuw Volendam als tegenstander. Deze uitwedstrijd begint om 19.00 uur. En na deze wedstrijd is duidelijk welke twee ploegen uiteindelijk de finale gaan spelen. Duimen maar voor FIQAS Aalsmeer!

Foto: De jongens B van FIQAS tweede van Nederland (eigen foto)!