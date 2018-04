Handbal: Aalsmeer wint ‘thriller’ van Volendam

Aalsmeer – Een geweldige promotie voor de handbalsport was de wedstrijd FIQAS Aalsmeer tegen Kras Volendam afgelopen zaterdag 14 april. In deze strijd om de Nederlandse titel zijn de vier kanshebbers behoorlijk aan elkaar gewaagd. En dat was tijdens dit treffen ook duidelijk te zien.

De stand ging gelijk op, om en om werd er gescoord. De rust gingen de teams in met 16-17. Een puntje meer dus voor Volendam, maar Aalsmeer was vast van plan om het tij te keren en deed dit in de tweede helft. Het team kwam op voorsprong, maar Volendam scoorde mee en wist zelfs weer op gelijke hoogte te komen. Wat een ‘thriller’! Pas in de laatste minuten wist Aalsmeer een gat te slaan en gaf deze winst niet meer uit handen. Eindstand 34-29 voor Aalsmeer. Juichende spelers, coaches, trainers en bestuursleden in De Bloemhof en natuurlijk applaus van het publiek.

Aalsmeer nu op twee

Door deze winst heeft FIQAS Aalsmeer de Volendammers van de tweede plaats gestoten. Op één in de competitie staat OCI Lions, op twee dus nu Aalsmeer, Volendam op drie en op vier Bevo. Volgende week zaterdag 21 april wacht Aalsmeer de uitwedstrijd tegen koploper OCI Lions en die week er na, op zaterdag 28 april, is Bevo de tegenstander van FIQAS. Ook dit is een uitwedstrijd, net als de strijd (opnieuw) tegen Volendam op 5 mei.

Dinsdag weer handbaltopper

Maar, aanstaande dinsdag 17 april wacht FIQAS eerst de wedstrijd om de nationale beker. Hellas komt hiervoor naar de Bloemhof. De wedstrijd begint om 20.00 uur en opnieuw kan gerekend worden op een spannende handbaltopper! Natuurlijk hopen de spelers weer op veel toeschouwers.

Ook jeugd wint van Volendam

Overdag op zaterdag 14 april vonden bij de Bloemhof ook diverse handbalwedstrijden plaats. De jeugd kwam in actie en met succes. Zowel de D1 als de E1 van FIQAS hadden Volendam op bezoek. De D1 van Aalsmeer won met liefst 40-13 en ook de E1 wist de winst in Aalsmeer te houden!

Foto: www.kicksfotos.nl