Groot onderhoud Heulbrug en herinrichting Demmerik en Herenweg van start

Vinkeveen – Maandag 12 januari is het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de Heulbrug en de herinrichting van de Herenweg Zuid in Vinkeveen. Door eerdere hevige sneeuwval een week later dan gepland. Gemeente De Ronde Venen voert groot onderhoud uit aan de brug en richt een deel van de Herenweg alvast opnieuw in om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Tot aan de zomer zal dit verkeersproblematiek opleveren en wordt omrijden vanuit de Herenweg richting Demmerik en vice versa via de woonwijken en de N201 noodzakelijk.

De Heulbrug krijgt een opknapbeurt en een nieuw brugwachtershuis. Ook worden de slagbomen straks automatisch bediend. De werkzaamheden zullen naar verwachting duren tot 15 april. Na de werkzaamheden kan de brug volgens de gemeente weer minstens 20 jaar mee.

Ook een deel van Demmerik en de Herenweg worden opnieuw ingericht. Vanaf Demmerik 2 tot en met huisnummer 44/46. Er worden eveneens nieuwe persleidingen aangebracht. Fase 1: Demmerik 2 tot en met Herenweg 14 (15 januari tot 15 april 2026). Fase 2: Herenweg 14 tot en met Herenweg 44/46 (13 april tot begin juli).

Afgesloten

Tijdens de werkzaamheden zijn de Heulbrug en Herenweg afgesloten voor zowel auto- als vaarverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel passeren. In fase 1 ligt er een tijdelijke pontonbrug naast de Heulbrug. De werkzaamheden aan de Heulbrug zijn afgerond voor de start van het vaarseizoen.

Wethouder Anja Vijselaar gaf samen met de projectorganisatie en de aannemers het officiële startsein voor de werkzaamheden. Zij lieten gezamenlijk de slagbomen zakken om de brug en weg symbolisch af te sluiten. Wethouder Anja Vijselaar: “Met deze ingreep zorgen we voor een veilige en toekomstbestendige verbinding in Vinkeveen. We realiseren niet alleen groot onderhoud, maar ook een herinrichting die aansluit op het nieuwe wegenplan voor Vinkveen.”

Bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden worden, naast reguliere kanalen, ook op de hoogte gehouden via de BouwApp. Op de app communiceert de gemeente over de actuele planning, voortgang, bereikbaarheid en andere belangrijke updates. Ook op de hoogte blijven? Download dan de BouwApp en zoek naar het project ‘Herenweg-Zuid/Zuid’ en klik op ‘volgen’ om alle updates te ontvangen.

