Groot onderhoud aan asfalt in gemeente

Aalsmeer – Onder de noemer ‘Groot onderhoud asfalt 2020’ worden op veel locaties in de gemeente asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Eind april is aannemer Van der Steen hiermee gestart. De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de voorbereidingen en op dit moment wordt er druk gewerkt aan de uitvoering.

De werkzaamheden worden verspreid uitgevoerd over 2020 en vinden zowel in de nacht als overdag plaats. Tijdens deze werkzaamheden worden afzettingen geplaatst. Momenteel lopen de werkzaamheden volgens planning.

Asfaltonderhoudswerkzaamheden gaan plaatsvinden op de Ambachtsheerweg, Bilderdammerweg, Calslagerbancken, Mastweg en Romeijnstraat, Mijnsherenweg, Mr. Jac. Takkade, Hornweg, Rietwijkeroordweg, Leeghwaterstraat, Spoorlijnpad, Albrechtstraat, Stommeerkade, Burgemeester Kasteleinweg, Oosteinderweg, Verlengde Lijnbaan, Dorpsstraat, Legmeerdijk, Herenweg, Pontweg, Kudelstaartseweg, Beethovenlaan, Mijnsherenweg, Stommeerweg, Stationsweg, Dorpsstraat, Middenweg en Dwarsweg, Van Cleeffkade en het voetpad Beethovenlaan.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met één van de toezichthouders van de gemeente: de heer T. Konijn, via: 06-21681635 of de heer J. Overbeek via: 06-26070605.