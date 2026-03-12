De Ronde Venen – GroenLinks-PvdA wil meer betaalbare huurwoningen in De Ronde Venen. Dat is nodig om het tekort aan sociale huur in te lopen en de lange wachtlijsten te verkorten. Tijdens een bijeenkomst over de stand van zaken op het gebied van bouwen en wonen in De Ronde Venen, stelde de partij daarom vragen aan woningcorporatie Cazas Wonen. Met name over de bouw van sociale huurwoningen en de samenwerking met projectontwikkelaars. Cazas gaf aan graag sociale huurwoningen wil realiseren, maar dat onderhandelingen met projectontwikkelaars soms lastig zijn. Ontwikkelaars stellen bijvoorbeeld kleinere appartementen voor die relatief duur zijn om af te nemen. Daardoor wordt het voor Cazas moeilijker om betaalbare woningen te realiseren en moet de corporatie afhaken. Commissielid Joey de Mol: “Als we meer betaalbare huurwoningen willen bouwen, moeten ontwikkelaars en woningcorporaties er samen uitkomen. Dat ontwikkelaars vervolgens te kleine en te dure woningen voorstellen helpt daarbij niet.” In De Ronde Venen bestaat momenteel ongeveer 23,8% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen van maximaal 933 euro per maand. Dat aandeel ligt onder het landelijk gemiddelde van 28,4% en ver onder de behoefte. In de gemeentelijke woonvisie is afgesproken dat bij nieuwbouwprojecten minimaal 30% sociale huur wordt gerealiseerd, maar er is meer nodig om het huidige tekort in te lopen. Veel meer inwoners hebben in De Ronde Venen recht op een sociale huurwoning dan er sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Daardoor zijn de wachtlijsten veel te lang en moet er soms wel tien jaar worden gewacht op een goede woning. Daarom stelt GroenLinks-PvdA voor om bij nieuwe woningbouwprojecten tenminste 40% sociale huur te realiseren. Dat is nodig om een echte inhaalslag te maken en meer inwoners een betaalbare woning te bieden. Tijdens de bijeenkomst gaf Cazas aan dat aantrekkelijke appartementen nodig zijn om senioren te laten verhuizen uit een eengezinswoning. Als appartementen te klein zijn, blijven mensen zitten waar ze zitten en komt de woningmarkt minder in beweging. Wanneer senioren verhuizen naar een passend appartement, komen grotere woningen vrij voor gezinnen en starters. De Mol: “GroenLinks-PvdA doet concrete voorstellen om meer betaalbare huurwoningen te bouwen, waaronder goede starterswoningen en aantrekkelijke appartementen voor senioren. Zo kan de woningmarkt weer in beweging komen!”

Joey de Mol voor bouwproject De Meijert: ‘GroenLinks-PvdA doet concrete voorstellen om meer betaalbare huurwoningen te bouwen.’ Foto: aangeleverd.