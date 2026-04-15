GroenLinks-PvdA in de gemeenteraad DRV wordt PRO

De Ronde Venen – GroenLinks en PvdA zijn opgegaan in een nieuwe partij. De nieuwe partij heet Progressief Nederland, afgekort: PRO. De GroenLinks-PvdA fractie in de gemeenteraad van De Ronde Venen neemt deze nieuwe naam ook lokaal over. Sinds 1 april is de nieuwe naam: PRO De Ronde Venen.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “In De Ronde Venen werken GroenLinks en PvdA al heel lang samen. Dat goede voorbeeld wordt nu landelijk gevolgd met een nieuwe partij. Het is dan ook logisch dat we ook lokaal die naam gaan dragen. Vanaf nu heten we dan ook PRO De Ronde Venen. Er zijn naast mij nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Dat zijn Wendy de Waal, Joey de Mol en Job Divendal. Ook Peter Goudkamp en Isaro de Leeuw zijn geïnstalleerd als commissielid.”

De nieuwe partij Progressief Nederland wordt officieel opgericht op 13 juni op het oprichtingscongres in de Brabanthallen in Den Bosch. Dan zullen ook de afdelingen van GroenLinks en PvdA De Ronde Venen officieel opgaan in een bestuur.

Kroon: “Met de nieuwe naam volgt geen verandering van de inhoudelijke koers. PRO blijft zich inzetten voor een groene en sociale gemeente De Ronde Venen. Voor een eerlijke samenleving en voor vooruitgang. Niet voor enkelen of alleen de allerrijksten, maar voor ons allemaal.”

Op de foto: De nieuwe raadsleden. Foto: aangeleverd.