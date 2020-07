Groenland neemt deel in Circular Plastics Alliance

Aalsmeer – Groenland gaat deelnemen in Circular Plastics Alliance, een nauw samenwerkingsverband van een breed scala aan bedrijven, die actief zijn in verschillende branches. Het bedrijf wil zo verdere stappen zetten op het gebied van recycling en nieuwe mogelijkheden ontdekken om afvalstromen om te zetten in nieuwe producten.

Groenland B.V. faciliteert diverse sierteeltbedrijven, waaronder Celieplant, Bouquetnet, Bloominess en Spira (Zweden). Groenland heeft niet voor niets als slogan ‘het lef om groen te groeien’. Het bedrijf staat voor innovatief en ecologisch verantwoord ondernemerschap. Oftewel, bij alle keuzes kritisch kijken naar de impact voor mens en milieu. Dat is ook te zien aan de duurzame stappen die Groenland al heeft gerealiseerd.

De Groenland bedrijven hebben op dit moment het plasticgebruik met meer dan 50% teruggedrongen onder andere door restmaterialen te recyclen, dunner bloemenfolie te gebruiken en door transportverpakkingen te laten vervallen. Groenland vindt het daarbij belangrijk om zijn personeel, klanten en leveranciers allemaal mee te krijgen. “Alleen zo kun je de cirkel rond maken”, aldus Mark Wiersma, Finance Director van Groenland.

Circular Plastics stimuleert het hergebruik van kunststof grondstoffen en producten binnen een gesloten kringloop. Door een Europees dekkend systeem van inzamelen en moderne technieken ontwikkeld door Circular Plastics wordt een continu recyclen en hergebruik van kunststof in een gesloten kringloop gegarandeerd. Om dit grootschalig aan te pakken zijn sterke partners nodig.

Als lid van de Circular Plastics Alliance hoopt Groenland samen met de andere leden de gezamenlijke doelen op het gebied van recycling en plasticbesparing waar te maken en kunnen er verdere stappen gezet worden op het gebied van recycling.

Foto: V.l.n.r.: Mark Wiersma (Finance Director Groenland), Henk Kras (COO Circular Plastics Alliance) en Peter Janmaat (Managing Director Bouquetnet).