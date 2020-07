Getuigen gezocht van inbraak Marktstraat

Aalsmeer – In het eerste kwartaal van dit jaar werden er minder inbraken in woningen gepleegd. Dit had natuurlijk alles te maken met de ingestelde maatregelen vanwege de coronapandemie. Inmiddels is er versoepeld en gaan mensen er weer meer op uit. Een dagje weg, op bezoek én de vakantieperiode is aangebroken. De reis naar andere oorden lonkt en natuurlijk weet het dievengilde dit ook.

Aan de landelijke cijfers is te zien dat het aantal inbraken in woningen weer aan het toenemen is. Ook in Aalsmeer! Op donderdag 23 juli is rond kwart voor twee in de nacht gepoogd in te breken in een woning in de Marktstraat in het Centrum. Op twee plekken is geprobeerd een raam te openen.

De inbraak is niet gelukt. Mogelijk door goed hang- en sluitwerk of de daders zijn gestoord, cq. gezien door passanten. De politie van Aalsmeer hoopt dat er getuigen zijn en dat zij zich melden. De inbraak gezien of meer informatie over de daders? De politie hoort het graag via 0900-8844 (zaaknummer 2020153531). Mocht u/jij iets verdachts zien in uw/jouw buurt, schroom niet en bel direct 112.