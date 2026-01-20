Gespreksavond: Samen Groeien na de scheiding

Waverveen – Een scheiding is vaak een emotionele achtbaan – niet alleen voor ouders, maar zeker ook voor kinderen. Op woensdagavond 28 januari zijn belangstellenden welkom in Waverveen van 20.00 tot 21.30 uur voor een waardevolle en warme gespreksavond. In een kleine groep ontdek je hoe je kunt kijken door de ogen van het kind, hoe je meer rust en verbinding kunt brengen, en hoe je liefdevol kunt begeleiden – ook als het even moeilijk is. Kom alleen of samen met je ex-partner, deel ervaringen, en neem praktische tips mee naar huis. Samen groeien jullie deze avond naar meer begrip en steun voor jullie (jonge) held(en). Deelname is gratis na aanmelding via de website derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor meer informatie bekijk de website of mail naar info@ouderslokaal.nl.

Ouders voor ouders

De gespreksavond wordt begeleid door Marike den Braber. Marike heeft een praktijk Kindercoaching onder de naam KINDness (www.kindness-coach.nl) en is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen bij scheiding & rouw. Ze helpt en inspireert kinderen op een praktische en laagdrempelige manier bij sociale en emotionele processen met als kernpunt dat ‘ieder kind zichzelf mag zijn met zijn eigen wensen en grenzen’.



Foto: aangeleverd door Angelique Davis.