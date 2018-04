Gastles John Melkman in groep 7 De Eendracht

Mijdrecht – Op 25 april gaf John Melkman uit Abcoude een gastles op OBS De Eendracht in Mijdrecht. John vertelde op heel integere en indrukwekkende wijze het verhaal van zijn ouders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over zijn vader die met zijn vrouw is gevlucht naar het noorden van ons land en wist onder te duiken en tegelijkertijd ook in het verzet ging.

Zijn zeer persoonlijke verhaal is een waardevolle aanvulling op de geschiedenislessen die groep 7 momenteel krijgt over WO II. De leerlingen krijgen daags voor de gastles een mooi opgezette voorbereiding les met een film van zeven minuten. Daarnaast vullen de leerlingen een werkblad in en moeten vragen bedenken om aan John te stellen. Ze brengen materialen en voorwerpen mee uit die tijd om een mooie gedenktafel over deze geschiedenisperiode op te stellen en hebben werkstukken over WO II gemaakt!

Bijzonder

John geeft zijn gastlessen op scholen in De Ronde Venen en omliggende gemeenten. De gastles duurt een uur. In het eerste deel vertelt John zijn verhaal met bijzondere materialen. Tijdens het tweede gedeelte vindt er interactie met de leerlingen plaats in de vorm van een discussie en mogen zij vragen stellen. Hierbij wordt een link naar het heden gelegd. Voor de leerlingen van groep 7 van OBS De Eendracht was deze les zeer bijzonder en er werd nog lang over nagepraat!