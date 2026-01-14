G-tennis zoekt nieuwe leden (18-25 jaar)

Aalsmeer – Ben jij op zoek naar een leuke, laagdrempelige manier om te bewegen, plezier te maken en nieuwe mensen te ontmoeten? Dan is G-tennis misschien precies wat je zoekt. G-tennis is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking die graag willen tennissen op hun eigen niveau. Bij de vereniging staat plezier, persoonlijke aandacht en samen sporten centraal. Of je nu een beginner bent of al wat ervaring hebt, iedereen is welkom!

De trainingen vinden wekelijks plaats onder begeleiding van een enthousiaste en ervaren trainer en worden gegeven op een veilige en stimulerende omgeving waarin iedereen zich op zijn/haar gemak voelt. Hierbij worden de oefeningen aangepast aan het niveau van de deelnemers, zodat iedereen mee kan doen en zich kan ontwikkelen. Verwacht sportieve en gezellige trainingen, met aandacht voor persoonlijke groei en beweging, een hechte groep waarin vriendschappen ontstaan en deelname aan leuke toernooien. De trainingen worden gegeven op het tennispark van All Out aan de Sportlaan 43a in Aalsmeer.

Ben je tussen de 18 en 25 jaar en wil jij een keer komen kijken of meedoen met een proefles? Neem dan contact op via info@petervanbael.nl of kom langs op woensdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur in de tennishal.

Foto: G-tennis voor 18 tot 25-jarigen in tennishal All Out (aangeleverd).

