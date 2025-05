Fusie EHBO-verenigingen Mijdrecht-Wilnis

De Ronde Venen – Het recente besluit door de leden tot een fusie tussen de EHBO-verenigingen afdeling Mijdrecht en afdeling Wilnis heeft geleid tot een vlotte start van de nieuwe vereniging: EHBO-afdeling Mijdrecht-Wilnis. De fusie is het resultaat van een aantal maanden zorgvuldig overleg en planning tussen de besturen van de twee verenigingen.

Sinds de zomer van 2024 zijn er gesprekken gevoerd om te komen tot een samenwerking die de hulpverlening in de regio Mijdrecht, Wilnis en de omliggende dorpen verder zou versterken. Door hun krachten te bundelen, kunnen de verenigingen efficiënter werken en profiteren van elkaars sterke punten. Eén van de belangrijkste voordelen van de fusie is de grotere groep leden die nu beschikbaar is voor de inzet bij evenementen, sportwedstrijden en andere activiteiten in de regio.

De vereniging beschikt nu over 25 getrainde hulpverleners en twee ervaren kaderinstructeurs die de kwaliteit van de opleidingen verder versterken. Dit biedt niet alleen voordelen voor de hulpverlening op locatie, maar ook voor het aanbod van trainingen en cursussen voor zowel de leden als de lokale gemeenschap. Door de fusie is er bovendien meer ruimte om te investeren in moderne apparatuur en faciliteiten, wat de kwaliteit van de eerstehulpverlening verder zal verbeteren. EHBO-afdeling Mijdrecht- Wilnis streeft ernaar altijd goed voorbereid te zijn op noodsituaties, en de combinatie van middelen en expertise maakt dit mogelijk.

Naast de praktische voordelen brengt de nieuwe vereniging ook een laagdrempelige en gezellige sfeer. EHBO-afdeling Mijdrecht-Wilnis wil een toegankelijke en vriendelijke omgeving bieden, waar iedereen zich welkom voelt en waar vrijwilligers met plezier samenwerken en hulp verlenen. Het bestuur kijkt met vertrouwen naar de toekomst en is ervan overtuigd dat de fusie de vereniging in staat zal stellen om de veiligheid en gezondheid van de gemeenschap nog effectiever te waarborgen. Met deze nieuwe samenwerking is EHBO Mijdrecht-Wilnis klaar voor de uitdagingen van de toekomst.

Op de foto: Het nieuwe bestuur van EHBO Mijdrecht-Wilnis. Foto: aangeleverd.