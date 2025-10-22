FortNight Swing in ‘t Oude Parochiehuis

Mijdrecht – De FortNight Swing bigband speelt 25 oktober om 20.00 uur een thuiswedstrijd in het sfeervolle ’t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152, Mijdrecht. De Fortnight Swing bigband is al jaren dé bigband van De Ronde Venen. Naast opzwepende jazz uit vroeger tijden speelt dit toporkest ook moderne en dansbare latin, pop en funk: van Count Basie tot Caro Emerald.

Een avond Fortnight Swing Bigband staat voor kwaliteit en gezelligheid. De 18 man/vrouw tellende bigband wil swingen en ontroeren. De leden van de bigband spelen ook in andere bands en bij andere gelegenheden. Zo speelde een lid dit jaar op het North Sea Jazz Festival. Een ander trad met een salsaband op in Cuba. De FortNight Swing bigband is een hecht en ambitieus collectief met een gedeelde passie: muziek maken met ‘heart & soul’.

Egmond de Bruijne is een ervaren Nederlandse muzikant, componist en arrangeur en inspirerende dirigent van de bigband. Zangeres Wendy Sneiders is een bekende vocalist in De Ronde Venen. Ze kreeg lessen van Deborah Carter en volgde workshops bij Trijntje Oosterhuis.

In het ‘family and friends concert’ gaan alle registers open. Kaarten zijn te bestellen via de website van ‘t Oude Parochiehuis.

Op de foto: FortNight Swing 25 oktober in ‘t Oude Parochiehuis. Eigen foto.