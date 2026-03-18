Fort bij Uithoorn heeft deuren geopend voor uitvaartceremonies en herdenkingen

Amstelhoek – Het Fort bij Uithoorn, of zoals in de héle oude documenten, Fort bezuiden Uithoorn ligt al jaar en dag naast Amstelhoek. Daarom kennen wij, de mensen die in de omgeving van het fort wonen, het fort ook als Fort Amstelhoek. De officiële naam luidt nu echter als vanouds Fort bij Uithoorn. Het rijksmonument maakt onderdeel uit van de historische Stelling van Amsterdam, een cirkel van verdedigingswerken rond de hoofdstad die sinds 1996 UNESCO-Werelderfgoedstatus draagt.

Monumentaal gebouw

Het fort bestaat niet alleen uit het bomvrije, grote betonnen gebouw. Het vormt samen met de bergloods (genieloods), de inlaatsluis en inlaatkom, het glacies en destijds de woning voor de directie en de magazijnknecht het Fort bij Uithoorn. De genieloods, zelf ook een monumentaal gebouw, speelde oorspronkelijk een rol als opslagruimte voor materieel en ondersteunende faciliteiten binnen de Stelling van Amsterdam. Ook deze loods kent een rijke geschiedenis en maakt onderdeel uit van de erfgoedstructuur rondom Uithoorn en Amstelhoek.

Persoonlijk en waardig afscheid

De loods is recent volledig opgeknapt en opnieuw ingericht, waardoor deze nu geschikt is voor allerlei soorten bijeenkomsten, waaronder uitvaartceremonies en herdenkingen. Zowel binnen als buiten biedt de locatie meerdere stijlvolle mogelijkheden voor een persoonlijk en waardig afscheid, klein of iets groter, ingetogen of juist warm en persoonlijk ingevuld. Catering kan variëren van klassieke eenvoud tot verfijnde arrangementen, in samenwerking met het lokale Sonah Fine Foods, een high-end cateraar die bekend staat om creativiteit, gastronomische verfijning en maatwerkconcepten.

Om eenieder kennis te laten maken met de genieloods als laatste afscheid locatie opent Fort bij Uithoorn, Mijdrechtse Zuwe 31, de deuren van de genieloods aanstaande vrijdag 20 maart van 17.00 tot 19.00 uur. Belangstellenden kunnen kennismaken met het team, de genieloods van binnen bewonderen en een afspraak maken om laatste wensen vorm te geven óf om een rondleiding met gids te boeken. De open middag zal ongedwongen en informeel zijn met gelegenheid tot samenzijn onder het genot van een luxe bite van Sonah Fine Foods en een drankje.

Meer informatie is terig te vinden via www.fortbijuithoorn.nl.

Op de foto: Het Fort bij Uithoorn heeft de deuren geopend voor uitvaartceremonies en herdenkingen.