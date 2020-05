Flower Art Museum vanaf 5 juni weer open

Aalsmeer – Na tweeëneenhalve maand van sluiting mogen de musea in Nederland binnenkort weer voorzichtig open. Ook het Flower Art Museum in Aalsmeer is blij dat het bezoekers kan ontvangen. Vanaf vrijdag 5 juni gaan de deuren weer open.

Het museum bestaat deze zomer twee jaar en hoopte de groei van vorig jaar door te trekken. In het tweede kwartaal stonden tal van activiteiten gepland, maar helaas gooide corona roet in het eten. Stilzitten is er echter niet bij. De tijd is benut om nieuwe plannen te maken en uit te voeren. Zo is de daktuin van het museum met hulp van de vrijwilligers opgeknapt. Vanaf juni gaat deze open en zijn er kunstwerken te zien van leden van het Mozaïekgilde, een vereniging van professionele mozaïekkunstenaars. Een van de andere projecten is de inrichting van een mini-museum in het nieuwe FloriWorld.

Het dakterras van het Flower Art Museum.

Tickets reserveren

Voor de heropening zijn maatregelen getroffen om bezoekers zo goed en veilig mogelijk te ontvangen. Door de ruime opzet van de tentoonstellingszalen kan worden volstaan met een aantal eenvoudige maatregelen om voldoende afstand te houden. De koffiecorner blijft voorlopig nog gesloten, wel is de museumwinkel open. Volgens de landelijke richtlijnen moeten bezoekers vooraf tickets reserveren. Dit kan online via www.flowerartmuseum.nl.

Het museum is in juni elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Op dit moment zijn binnen te zien de thematentoonstelling ‘Bomen in Beeld’, de mozaïektentoonstelling ‘Bloem, de natuurlijke verleider’, werk van kunstenaars Joris Kuipers en Aleksander Willemse en van kunstenaarscollectief Tropisme. Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren).