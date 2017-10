Dubbel-concert Flora en Sursum Corda

Aalsmeer – Muziekvereniging Flora gaat in november naar het muziekfestival in Schoonhoven en Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda gaat als festivaldeelnemer naar een concours in Zaandam, eveneens in november. Hoe kunnen zij zich beter voorbereiden op deze optredens dan met een try-out concert met elkaar in Kudelstaart?

Het dubbel-optreden van Flora en Sursum Corda wordt gehouden op zaterdag 21 oktober in Dorpshuis ‘t Podium in Kudelstaart aan de Kudelstaartseweg 239 en begint om 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. De toegangsprijs is € 5,- per persoon.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal en in de voorverkoop bij de leden van de beide verenigingen.

Foto: Optreden muziekvereniging Flora voor korenmolen De Leeuw.