Filmhuis Mijdrecht brengt ‘The Penguin Lessons’

Mijdrecht – In Filmhuis Mijdrecht in ‘t Oude Parochiehuis draait donderdag 26 februari om 20.00 uur The Penguin Lessons. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

‘The Penguin Lessons’ is een Brits-Spaanse film uit 2024 van regisseur Peter Cattaneo. Het verhaal is gebaseerd op een waargebeurd avontuur. We volgen Tom, een Engelse leraar gespeeld door Steve Coogan. Hij vertrekt naar Argentinië voor een baan op een jongenskostschool. Het is 1976 en het land maakt een onrustige tijd door. Tom voelt zich eenzaam en verloren.

Op een dag vindt hij een pinguïn die vastzit in een olievlek op het strand. Hij besluit het dier te redden en noemt hem Juan Salvador. De pinguïn verandert alles. Tom leert door dit bijzondere dier weer contact te maken met de mensen om hem heen. Het is een verhaal over vriendschap, moed en nieuwe kansen.

Steve Coogan speelt de hoofdrol met veel gevoel. Jonathan Pryce is te zien als de strenge schooldirecteur. Samen zorgen zij voor mooie en grappige momenten. De film laat zien dat vriendschap op onverwachte plekken kan ontstaan. Soms heb je een pinguïn nodig om je leven te veranderen.

