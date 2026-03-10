Feestelijke opening natuurontwikkeling Marickenland

De Ronde Venen – Woensdag 11 maart wordt het nieuwe natuurgebied Marickenland, met de bijzondere natuurspeelplaats Vikingveen, feestelijk geopend. Marickenland is uniek, omdat natuur en recreatie er samenkomen door de aanleg van wandelpaden, vogeluitkijkpunten en een grote natuurspeelplaats met houten sculpturen (Vikingsveen).

In Marickenland hebben de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 150 hectare weideland omgezet naar moeras en bloemrijk grasland. Later volgt nog eens 150 hectare. Het gebied vormt een belangrijke verbinding tussen natuurgebieden de Vinkeveense en Nieuwkoopse plassen en Natura 2000-gebied Botshol. De natuurontwikkeling breidt Natuurnetwerk Nederland (NNN) uit en biedt kwetsbare planten en dieren meer leefruimte.

Sloten verbreed

In Marickenland zijn watergangen en vispassages aangelegd en sloten verbreed. Ook is de toplaag van de bodem verwijderd, waardoor de variatie aan bloemen, kruiden en planten – en dus bijen en vlinders – er toenemen. Ook zijn er moerasblokken aangelegd, die nat blijven door een verhoogd waterpeil. De afwisseling tussen water, riet en natte graslanden maakt het gebied aantrekkelijk voor bijvoorbeeld rietvogels als de grote karekiet. Ook de roerdomp en verschillende planten, zoals orchideeën en de grote ratelaar voelen zich er thuis. En hopelijk weet ook de otter deze nieuwe natuur snel te vinden.

Op de natuurspeelplaats Vikingsveen, waar buurtkinderen over hebben meegedacht, kan gespeeld worden tussen houtsculpturen van dieren en de natuur. Tussen het riet, lisdoddes en andere moerasplanten liggen verschillende struinpaden en routes die uitnodigen tot ontdekken.

In Marickenland hebben de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 150 hectare weideland omgezet naar moeras en bloemrijk grasland. Foto: Provincie Utrecht.