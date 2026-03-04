Extra rijstroken A9 geopend: verlichting voor forenzen Uithoorn en De Ronde Venen

Regio – Goed nieuws voor de vele forensen uit Uithoorn, De Kwakel, Mijdrecht, Vinkeveen en omliggende kernen die dagelijks via de A2 en A9 richting Amsterdam rijden. Na de weekendafsluiting van de A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht kunnen weggebruikers vanaf 2 maart gebruikmaken van de verbrede A9 ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel. Het gaat om een uitbreiding van ongeveer vier kilometer per rijrichting.

Voor inwoners van onze gemeenten is dit vooral merkbaar bij de beruchte samenvoeging van de verbindingsbogen vanaf de A2. Juist daar ontstond in bijna elke avondspits file, waardoor de vertraging bovendien terugsloeg tot op de A2 richting Amsterdam. Dat was een dagelijkse frustratie voor veel automobilisten uit Uithoorn en De Ronde Venen die terug naar huis wilden. Met de nieuwe, extra rijstroken op de A9 bij Ouderkerk aan de Amstel verwacht Rijkswaterstaat dat deze knelpunten nauwelijks nog zullen ontstaan. De doorstroming richting Amstelveen en Badhoevedorp moet hiermee aanzienlijk verbeteren.

Stiller wegdek

Langs dit deel van de A9 zijn ook de nieuwe geluidsschermen geplaatst. In Ouderkerk aan de Amstel is in totaal 5,8 kilometer aan nieuwe, deels hogere schermen gerealiseerd. Later dit jaar wordt bovendien de tweede, definitieve laag dubbellaags ZOAB (fijn asfalt) aangebracht. Dit asfalt, in combinatie met de schermen, zorgt ervoor dat de A9 straks aanzienlijk stiller wordt, een verbetering waar ook omwonenden van het traject richting Amstelveen van profiteren.

Fijnmaziger netwerk

De werkzaamheden maken deel uit van het grotere project A9 Badhoevedorp-Holendrecht, onderdeel van de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere. Zodra alle delen van dit project zijn afgerond, moet de doorstroming op het volledige traject verder verbeteren. De verbreding tussen de A4 en het viaduct over de Nieuwe Meerlaan is gereed in april 2026. De verdiepte ligging door Amstelveen volgt eind 2028.

Voor veel inwoners van Uithoorn en De Ronde Venen, waar automobilisten vaak dagelijks afhankelijk zijn van deze routes, betekent dit dat de komende jaren stap voor stap een fijnmaziger en betrouwbaarder netwerk ontstaat op de drukste toegangswegen richting de hoofdstad.



A9 in beide richtingen afgesloten

Regio – Na afgelopen weekend te zijn afgesloten vanwege werkzaamheden is de A9 ook komend weekend dicht in beide richtingen tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 30 minuten. Er gelden omleidingen voor alle verkeer. Van vrijdag 6 maart 20.00 uur tot maandag 9 maart 05.00 uur is de A9 vanaf oprit 5 Stadshart richting Badhoevedorp wel open. Ook de verbindingsweg van de A4 hoofdrijbaan links vanuit Schiphol naar de A9 hoofdrijbaan rechts richting Haarlem is dicht. Het verkeer voor de A9 wordt omgeleid via de A2, A10 en A4.

Op de foto: Extra rijstroken A9 geopend: verlichting voor forenzen Uithoorn en De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.