Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor Techniek Driedaagse

Regio – Twee rechterhanden? Dol op techniek? Of gewoon wat tijd over op 27, 28 en 29 september? Meldt u dan aan als vrijwilliger voor de Techniek Driedaagse. Gezocht wordt naar vrijwilligers die technische workshops begeleiden, de catering verzorgen, het verkeer regelen of allerlei hand- en spandiensten willen verrichten.

De Techniek Driedaagse is een groot techniekfestijn voor leerlingen uit de groepen 7,8 en brugklas. Meer dan 3.900 leerlingen van scholen uit Aalsmeer, Uithoorn, Nieuwkoop en De Ronde Venen volgen daar technische workshops onder leiding van lokale technici en vele vrijwilligers. Dit jaar is de Techniek Driedaagse te gast bij Van Vliet Containers in Aalsmeer. “Op dit evenement maken de leerlingen kennis met alle facetten van techniek”, licht projectleider Karin Wateler toe. “Ze programmeren een robot, metselen een muurtje, voeren een apk-keuring uit bij een vrachtwagen en ontdekken alles op het gebied van recycling en duurzaamheid. Deze workshops zijn allemaal bedacht en voorbereid door lokale technische bedrijven. Voor de begeleiding van de leerlingen zijn vele vrijwilligers nodig.”

Niet technisch?

Naast het begeleiden van de workshops, zijn vele vrijwilligers nodig om de Techniek Driedaagse in goede banen te leiden. “We zoeken ook vrijwilligers die het verkeer willen regelen, de catering verzorgen, de groepen met leerlingen ontvangen of allerlei hand- en spandiensten verrichten”, vervolgt Karin. “Alle hulp is van harte welkom. Het is een geweldig evenement; die blije koppies als de leerlingen met de techniek aan de slag zijn: daar doe je het voor!”

Aanmelden als vrijwilliger kan via een mail naar: info@technetamstelenvenen.nl

Meer informatie over de Techniek Driedaagse? Of nieuwsgierig naar sfeerbeelden van eerdere edities? Kijk op www.technetamstelenvenen.nl