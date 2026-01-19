EHBO Lucas Vinkeveen deelt diploma’s uit 

Vinkeveen – In oktober van het vorig jaar is EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen, met 10 mensen, gestart met de opleiding tot het behalen van het EHBO-diploma. De deelnemers hebben alles geleerd over allerlei onderwerpen waar je als EHBO’er mee te maken kunt krijgen.

Na het succesvol afleggen van het examen op 10 december hebben 9 deelnemers op 13 januari jl. hun diploma ontvangen. Zij kunnen nu, als volwaardig EHBO’er, hun inzet verlenen tijdens evenementen waarbij EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen gevraagd wordt te assisteren. Vanwege andere afspraken kon helaas niet iedereen aanwezig zijn bij de diploma-uitreiking, zij ontvangen hun diploma uiteraard ook. Eén deelnemer van de opleiding gaat het examen deze week nog afleggen.

Geïnteresseerd in het volgen van de opleiding of lid willen worden van de vereniging? Info over reanimatiecursussen? Stuur een mail naar ehbolucas@casema.nl of kijk op www.ehbolucasvinkeveen.nl.

Op de foto zes van de negen geslaagden met een vrijwilliger.

Foto: EHBO Lucas Vinkeveen.