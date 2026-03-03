Baambrugge – Op Zorgboerderij Den Haring in Baambrugge is het voorjaar vroeg begonnen. Maandag 23 februari werden de eerste lammetjes van het jaar geboren, tot grote vreugde van iedereen die dagelijks op de zorgboerderij meewerkt.

De geboorteperiode zorgt altijd voor extra levendigheid op het erf. Bezoekers en cliënten volgen het proces met veel enthousiasme: van de eerste wiebelige stapjes tot het herkenbare geblaat, waarmee de jonge dieren hun moeders zoeken.

Zorgboerderij Den Haring biedt dagbesteding aan mensen met uiteenlopende zorgvragen. De komst van de lammetjes vormt elk jaar opnieuw een hoogtepunt, omdat het zorgt voor verbinding, verantwoordelijkheid en een flinke dosis vertedering.

Wie de lammetjes zelf wil bewonderen, vindt meer informatie op www.zorgboerderijdenharing.nl.

Eerste lammetjes geboren op Zorgboerderij Den Haring. Foto: aangeleverd.