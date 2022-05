Eerste Geluksroute van Aalsmeer dit weekend

Aalsmeer – Zaterdag 28 en zondag 29 mei vindt dan eindelijk de eerste Geluksroute van Aalsmeer plaats. Trudy Rothe is één van de initiatiefnemers. Ze is verheugd over de positieve belangstelling voor de Geluksroute. “Dat zoveel mensen zich spontaan hebben aangesloten en het concept hebben begrepen. Meedenken, nieuwe ideeën aandragen, hun expertise en vakkennis delen. Het is mooi dat al degenen die meewerken dit vanuit hun hart, hun ziel en zaligheid doen. Daar kun je toch ook alleen maar blij en gelukkig van worden. Waar het in wezen allemaal omdraait bij de Geluksroute is dát waar jezelf gelukkig of blij van wordt doorgeeft aan anderen. “Juist in deze wat ingewikkelde tijd kunnen wij door elkaar wat meer aandacht te schenken al zoveel geluk geven. Het gaat om de eenvoud, met elkaar in gesprek raken zonder voorwaarden, gewoon van mens tot mens. Samen iets maken of proeven, met een nieuwe blik naar de wereld kijken, dát is de essentie van de Geluksroute.”

Programma

Er wordt op de verschillende locaties zoveel geboden dat er genoeg te kiezen valt. In de KunstKas aan de Aalsmeerderweg kunnen kinderen en volwassenen op safari, heel veel stekjes delen, naar het haakcafé, kunst kijken, gefotografeerd worden, zijn er de vele coaches die het hart doen opbloeien, kan er gedanst worden, aan een film meegedaan worden, geluksteentjes beschilderen en hondenliefhebbers kunnen om advies vragen. In De Oude Veiling in de Marktstraat staan bij het Cultuurpunt alle muziekinstrumenten klaar waarop gespeeld kan worden. In de bibliotheek vertellen vrijwilligers van Humanitas over hun werk, ook Taalpunt en Lief & Leedstraat zijn aanwezig en meerdere coaches verdeeld over de verschillende zalen kunnen worden geraadpleegd. In de bibliotheek zelf is er gelegenheid workshops gedichten en schrijven te volgen. In het Aalsmeer Art Centre aan de Aalsmeerderweg stellen de kunstenaars en coaches hun ateliers en ruimtes open. Participe rijdt met hun versierde bakfiets rond tussen de verschillende locaties en biedt koffie en een praatje aan. In de Hoeksteen aan de Ophelialaan laten meerdere coaches op eigen locatie geluk proeven. Op het Molenplein verzorgt Gerard Zelen een poppenkastvoorstelling.Natuurlijk is de toegang op alle locaties gratis! Op de uitgebreide website stellen alle geluksbrengers zich voor, staan de locaties waar zij zijn te vinden en de tijden waarop zij een workshop geven of vertellen over hun geluksmoment. http://geluksroute.nu/editie/aalsmeer/wall-fame