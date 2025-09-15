Dweilen in Mijdrecht

Mijdrecht – Mijdrecht maakt zich op voor een feestelijke zaterdag vol klanken, kleur en gezelligheid. Ter ere van het 125-jarig bestaan van Muziekvereniging VIOS verandert het centrum 20 september in een bruisend decor voor het evenement ‘Dweilen op het Plein’.

Vanaf 13.00 uur worden het Raadhuisplein en de omgeving van De Lindeboom overspoeld met livemuziek van vier dweilorkesten, die garant staan voor een vrolijke, ongedwongen sfeer: Feestkapel De Blaasbalgen (Leidschendam), De Roodneuzen, het Utrechts Feestorkest, Dweilorkest De Dwarsliggers en Dweilorkest DORST van VIOS.

Als muzikaal hoogtepunt betreedt om 15.00 uur zanger Thomas Oudshoorn het podium op het Raadhuisplein. Zijn optreden belooft een feest van herkenning, meezingers en muzikaal vakmanschap. De organisatie nodigt iedereen – van jong tot oud – uit om samen het jubileum te vieren. De toegang is gratis, de sfeer onbetaalbaar.

“We willen Mijdrecht laten zien wat 125 jaar muzikaliteit betekent: verbinding, plezier en traditie”, aldus een woordvoerder van VIOS.

DORST, het dweilorkest van VIOS. Foto: aangeleverd.