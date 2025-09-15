Duurzaamheidscongres aanzet tot stembusakkoord

Baambrugge – De gemeenteraad lijkt sinds afgelopen zaterdag een beetje meer ontspannend om te gaan met natuur- en klimaatbeleid. Een aantal politici toonde zich inschikkelijker dan gebruikelijk. Pieter Kroon van PvdA/Groenlinks waagde het zelfs een ‘stembusakkoord’ voor te stellen over klimaatzaken.

Dat gebeurde niet in de gemeenteraad zelf, niet in het gemeentehuis, maar in het Dorpshuis in Baambrugge. Daar hield de Duurzaamheidscoalitie (Energieke Rondeveners, Veenwind, Zon op de Ronde Venen en Grootouders voor het Klimaat) zijn eerste Duurzaamheidscongres. Het congres was gericht op de gemeentelijke politiek. Alle raadsleden waren persoonlijk uitgenodigd en van vijf partijen waren er raads- en commissieleden aanwezig.

Politieke verschuivingen

In de openingsdiscussie onder leiding van dagvoorzitter Peter van der Maat wees weinig op politieke verschuivingen. Wethouder Cees van Uden (D66) hield zich op de vlakte. Over de grote lijnen van het klimaatbeleid zei hij dat de gemeenteraad daarover beslist, niet hij. ‘En ik ben hier als wethouder, niet als lijsttrekker van D66.’

Klimaatburgemeester Chantal Bekker stelde daar tegenover: “Als je tegen windenergie bent, moet je wel zorgen dat er veel meer zonne-energie wordt geproduceerd. Anders haal je je doelen niet.”

Na dat openingsdebat stortten de 60 deelnemers aan het congres zich in groepjes op concretere problemen van de klimaatkwestie. In die discussies over concrete kwesties bleek een sfeer van samenwerking te ontstaan, ook tussen de politieke partijen.

Kritisch

Die ‘depolitisering’ leek de sfeer in het slotdebat goed te doen. Politici hielden minder dan gewoonlijk vast aan hun bekende standpunten. Marcelle Buitendam van Ronde Venen Belang toonde zich kritisch op de energietransitie, maar vooral omdat die ‘betaalbaar moet zijn voor gewone mensen’.

Toen wethouder Van Uden vertelde, dat hem meerdere keren door bewoners was verteld dat die liever windmolens zien dan zonnevelden, speelde dagvoorzitter Van der Maat daar soepel op in. Hij nodigde politici uit zich uit te spreken. Gerard de Korte van LEF schetste een toekomst met windmolens alleen op een paar bedrijventerreinen. Pieter Kroon van PvdA/Groenlinks zei meteen: vóór. Simone Borgstede van LEF noemde het een ‘no-brainer’.

D66 was juist voorzichtiger. Fractieleider Joanne Freeve wees erop dat het riskant is in zo’n ‘best wel conservatieve gemeente’ om voor windmolens te gaan. Maar ook zij meende dat de tegenstellingen van de afgelopen jaren een beetje leken te ontdooien.

Pieter Kroon van PvdA/Groenlinks probeerde de nieuwe sfeer te verzilveren door partijen op te roepen tot een ‘stembusakkoord’ over klimaatzaken. Van der Maat maakte het plaatje compleet door een van de organisatoren van het Congres, Fenno Passet, meteen maar aan te wijzen als de informateur voor dit akkoord.

Het openingsdebat van het Duurzaamheidscongres. V.l.n.r. dagvoorzitter Peter van der Maat, wethouder Van Uden, klimaatburgemeester Chantal Bekker en Gerard de Korte van LEF. Foto: Ellen Meijer.