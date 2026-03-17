Duizenden nieuwe woningen in voorbereiding

De Ronde Venen – De vraag naar woningen is groot en blijft de komende jaren groeien. Gemeente De Ronde Venen werkt daarom volop aan de uitbreiding van het woningaanbod. Met concrete projecten, nieuwe plannen en langdurige samenwerking met partners wil de gemeente de komende jaren een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het woningtekort.

Tot 2030 gaat de gemeente ongeveer 3.400 nieuwe woningen realiseren. Daarna is er ruimte voor nog eens ongeveer 1.400 woningen tot 2040. Daarmee zet De Ronde Venen in op een flinke uitbreiding van het woningaanbod, met aandacht voor verschillende doelgroepen, waaronder starters, gezinnen en senioren.

Wethouder Anja Vijselaar (Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling): “De woningnood vraagt om ambitie en doorzettingsvermogen. We werken daarom aan projecten die niet alleen op korte termijn, maar ook de komende jaren woningen opleveren. Zo bouwen we stap voor stap aan een toekomstbestendige gemeente waar mensen een passende woning kunnen vinden.”

Concrete projecten in uitvoering

Op dit moment zijn al verschillende projecten in voorbereiding of in uitvoering. In Mijdrecht wordt momenteel gebouwd aan 90 sociale huurwoningen in De Meijert. Daarnaast start dit jaar de bouw van meer dan 200 woningen in twee nieuwe projecten: Oosterland (afbeelding) en Kreekpark. Dit zijn voorbeelden van projecten die de komende jaren zichtbaar bijdragen aan het vergroten van het woningaanbod in de gemeente.

Woningbouw vraagt tijd

Woningbouw is een proces van lange adem. Tussen de eerste planvorming en de oplevering van woningen zit vaak acht tot tien jaar. Gemeenten bereiden projecten voor, maken bestemmingsplannen en begeleiden procedures, maar zijn voor de realisatie afhankelijk van ontwikkelaars, grondeigenaren, woningbouwcorporaties en andere marktpartijen. Daarbij spelen ook externe factoren een rol, zoals stijgende bouwkosten, hogere rente, stikstofregels, netcongestie en uitgebreide vergunning- en bezwaarprocedures.

