Dronken bestuurder vlucht na aanrijding

Mijdrecht – in de nacht van zaterdag op zondag jl. reed rond halfdrie ’s nachts een Mijdrechtenaar met hoge snelheid over de rotonde Hofland-Rondweg. Hij raakte echter de macht over het stuur kwijt en kwam met een harde klap tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Omwonenden boden direct eerste hulp, maar de bestuurder was watervlug en wist te ontkomen. Zijn vrouwelijke passagier bleef achter in afwachting van de politie en de ambulance. De ambulance medewerkers hebben de beschonken vrouw onderzocht en thuisgebracht. De bestuurder is nog spoorloos.