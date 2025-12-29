Drie podiumplaatsen Judoschool Blaauw

Regio – Judoschool Blaauw heeft recentelijk uitstekende resultaten behaald tijdens het Open Purmerend Judo Toernooi (OPJT). De judoka’s keerden huiswaarts met drie podiumplaatsen, een mooie afsluiting van het toernooiseizoen.

In de ochtend kwam Willem in actie. In zijn gewichtsklasse trof hij een tegenstander, die hij tweemaal overtuigend wist te verslaan. De eerste partij won hij met een fraaie voorachtercombinatie. In de tweede wedstrijd liet Willem zien ook sterk te zijn op de grond, wat hem opnieuw de overwinning opleverde. Daarmee pakte hij overtuigend de eerste plaats.

Laura en Danilo

In de middag stonden Laura en Danilo op de mat. Laura kwam uit in een sterke poule en was een van de lichtste deelnemers. Desondanks wist zij knap een wedstrijd te winnen. In de overige twee partijen bood zij goed tegenstand, maar kwam zij net tekort voor de winst. Haar inzet werd beloond met een verdiende derde plaats.

Danilo moest het opnemen tegen vijf andere judoka’s in een poule van zes. Met meerdere mooie worpen wist hij drie wedstrijden te winnen. Twee partijen gingen verloren, maar dit resultaat was voldoende voor eveneens een derde plaats. Met deze prestaties kan Judoschool Blaauw met trots terugkijken op het laatste toernooi van het jaar.

Laura en Danilo. Foto: aangeleverd.