Drie jubilarissen bij Brandweer Uithoorn

Uithoorn – Zoals traditioneel gebruikelijk is, hield de brandweer hun jaarlijkse korpsavond op woensdagavond 19 december. Op de korpsavond worden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Ook de collega’s die diploma’s en certificaten hebben gehaald krijgen de nodige aandacht voor hun inspanningen. Helaas is dit jaar ook afscheid van een drietal

collega’s genomen. Zij zijn om verschillende redenen gestopt bij de brandweer.

Burgemeester Heiliegers was aanwezig om het korps toe te spreken. In zijn toespraak bedankte hij vooral de collega’s voor hun inzet het afgelopen jaar. Het was niet altijd een makkelijk jaar. De brandweerorganisatie is continue aan het ontwikkelen en veranderen. Hij zoomde daarom ook even in op het uitrukken met vier personen in plaats van zes personen. Dat is voor de brandweer een hele andere manier van werken. Ook noemde hij het realiseren van de dagbezetting, doordeweeks overdag. Tegenwoordig zitten er vier brandweermensen in de kazerne om nog eerder hulp te kunnen verlenen aan inwoners.

Voorafgaand aan de toespraak van de burgemeester sprak ook Wilfred van Randwijk (Clustermanager brandweer) en Harm Balk (Sectormanager brandweer) lovende woorden uit richting het korps. Na de toespraken was het tijd om de diploma’s uit te reiken en de bevorderingen. Als eerste werd Roy Brinkman naar voren gehaald. Hij heeft de opleiding tot brandweerchauffeur met goed gevolg afgelegd dit jaar. Hier werd hij voor in het zonnetje gezet. Jaap Roelofs mocht zijn instructeurs diploma ophalen. Hij mag nu lesgeven in het brandweeronderwijs. Als derde van de avond werd Jeroen Ekelschot bevorderd tot brandmeester. Zijn functie binnen het korps wordt bevelvoerder. Hij is nu opgeleid om leiding te geven aan een tankautospuit als verantwoordelijke voor de veilige inzet van de ploeg.

Daarna zijn drie collega’s in de spotlights geplaatst vanwege het feit dat zij zich al meer dan dertig jaar inzetten voor de brandweer en de inwoners van Uithoorn en zelfs ver daar buiten. Achtereenvolgens waren dat Peter Bos, Jan Klijn en Hans Meijer. Bij alle heren werd er een kort stukje opgelezen met anekdotes over de afgelopen 30 jaar.

Helaas is ook afscheid genomen van drie collega’s. Kaspar Meuleman is 4 jaar en 2 maanden bij het korps geweest. Kaspar had, na zijn studie Middelbaar Veiligheidskundige, te weinig tijd over om nog adequaat ingezet te kunnen worden voor het korps. Hij is een nieuwe carrière begonnen en hij is bedankt voor zijn inzet bij de kazerne van Uithoorn. Ook afscheid is genomen van Lionel Smit. Hij is meer dan 20 jaar verbonden geweest aan het korps. Zijn werk, en dan met name de drukte daarvan, heeft hem doen besluiten om te stoppen. Zijn hart ligt nog wel bij de brandweer, maar zijn werk laat het niet meer toe om er nog tijd voor vrij te maken. Als laatste is afscheid genomen na, 37 jaar en 9 maanden dienst, van Johan Bruines. Op dit moment een absolute recordhouder als het gaat om het aantal dienstjaren bij het korps van Uithoorn. Na zo lange carrière is het nu tijd voor Johan om zich te gaan richten op zijn

schoenenzaak in de Amstelhoek. Alle heren zijn hartelijk bedankt voor hun inzet.

Na afloop van de officiële plichtplegingen werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog even informeel nagepraat over de korpsavond.

Foto: VTF