Dopperflessen voor schoolverlaters

Aalsmeer – Alle schoolverlaters van Aalsmeer worden deze week traditiegetrouw verrast met duurzame Dopper waterflessen. Wethouders Wilma Alink en Bart Kabout reikten de flesjes uit bij IKC Triade. De Dopperflessen zijn duurzaam, dragen bij juist gebruik bij aan een goede gezondheid en zijn goed voor het milieu.

De gemeente Aalsmeer is een JOGG gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. “Als de Dopperflessen worden gebruikt om water uit te drinken, is dat gezonder dan het drinken van allerlei frisdranken”, stelt wethouder jeugd en onderwijs Bart Kabout. “De flesjes dragen op die manier bij aan een gezonde leefstijl van de jeugd.”

Prachtig alternatief

De Dopperflessen dragen ook bij aan een beter milieu. Wethouder Wilma Alink van Milieu en Duurzaamheid: “We gooien in Nederland per dag meer dan 500 duizend plastic flesjes weg. Daarvan komt een groot deel in de natuur terecht. En een waterflesje in de winkel is net zo duur als 1.000 liter kraanwater. Het herhaald gebruik van een Dopperflessen met kraanwater is dus in vele opzichten een prachtig alternatief voor plastic flesjes met water uit de winkel.”

Betere toekomst

De Dopperflessen zorgen dus voor een schoner milieu en een betere toekomst. Ze zijn voor het grootste deel gemaakt van gerecycled en duurzaam materiaal, zonder schadelijke stoffen. En wat de Dopper extra mooi maakt, is dat een gedeelte van de opbrengst van de flesjes gaat naar schoon drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden.