Kirsten gaat vierdaagse lopen voor Vince

Aalsmeer – Op 9 januari is Vince, zoon van Arjen en Kirsten Loef uit Aalsmeer, overleden. Van een springlevend vriendje naar een abrupt overlijden. Er wordt door middel van genetisch onderzoek nog steeds gekeken naar het plotselinge overlijden. Het overlijden staat hoogstwaarschijnlijk los van het syndroom. Vince had het Smith Magenis syndroom (https://smithmagenis.nl) Dit is een deletie op chromosoom nummer 17. Dit syndroom heeft verschillende kenmerken, maar wordt niet altijd gelijk herkend. Er zijn mensen die rondlopen met dit syndroom zonder het te weten. Bij Vince ging het gepaard met een ontwikkelingsachterstand en gehoorverlies.

Omdat het een niet bekend syndroom is, maar vaker voorkomt dan menigeen denkt, willen Arjen en Kirsten hier meer bekendheid aan geven en geld inzamelen voor meer wetenschappelijk onderzoek. Kirsten is daarom een doneeractie gestart en gaat samen met een vriendin de Nijmeegse vierdaagse lopen, dit jaar van 19 tot en met 22 juli. “De vierdaagse staat voor ons in het teken van Vince”, vertelt Kirsten. “Steun ons door te doneren aan het Smith Magenis Syndroom of aan de Nederlandse Stichting Dove en Slechthorend Kind. Vince heeft veel baat gehad bij de gebaren en was hier onwijs goed in. Omdat hij het begrip aan het woord wist te koppelen is Vince gaan praten. De gebaren waren steeds minder nodig. Ondanks dat weten we hoe onmisbaar deze hulp kan zijn en verdient deze organisatie ook meer aandacht.” Kijk op www.nsdsk.nl voor meer informatie.

“Vince was een kanjer”, gaat Kirsten verder. “Hij wist in 5 jaar tijd vele harten te raken. Hij was pas 5 jaar, maar leefde voor 10 jaar. Laten we zijn karakter, zijn vrolijkheid en enorme energie, zijn onvoorwaardelijke liefde, lach en mega knuffels voor iedereen, inzetten voor een ander. Hij zou het fantastisch gevonden hebben zoveel volwassenen en kinderen te helpen.” De Aalsmeerse wil voor beide doelen geld inzamelen tijdens de Nijmeegse vierdaagse. Kirsten besluit haar verhaal met de oproep: “Wil je ons, Vince en deze geweldige doelen steunen? Wacht niet langer en maak een mooi bedrag over!” Doneren kan via www.doneeractie.nl/vince/-62900

Alvast heel hartelijk bedankt,

Liefs, Kirsten (mama van Vince) & Christianne