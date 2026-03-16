Mijdrecht – Jongeren die nieuwsgierig zijn naar de grote vragen van het leven of simpelweg behoefte hebben aan een gezellige, laagdrempelige avond, kunnen opnieuw aansluiten bij de Jeugd Alpha of de Going Deep-groep. Beide trajecten starten op dinsdag 24 maart om 19.00 uur, in de ruimte boven Karwei aan de Industrieweg 38F in Mijdrecht. Daarna vindt het programma wekelijks plaats op dinsdagavond.

Elke bijeenkomst bestaat uit een gezamenlijke maaltijd, variërend van Chinees tot pannenkoeken, gevolgd door een Alpha-film of een spreker met aansluitende gespreksvragen. De avond wordt informeel afgesloten met activiteiten zoals poolen, tafeltennis, darten, basketbal of gewoon bijpraten.

Deelname staat open voor alle jongeren uit de regio van ongeveer 10 tot 33 jaar. De organisatie deelt de deelnemers in naar leeftijdsgroep, zodat iedereen met leeftijdsgenoten optrekt. Deelname is kosteloos en jongeren kunnen zich alleen of met meerdere personen tegelijk aanmelden. Introducees zijn van harte welkom.

Aanmelding kan via WhatsApp op 06-57290149, belangrijk in verband met de hoeveelheid benodigde maaltijden. Ouders, opa’s en oma’s die dit bericht lezen en jongeren in de doelgroep kennen, worden van harte uitgenodigd hen te stimuleren om een keer mee te doen. De volgende dinsdagen na 24 maart zijn: 31 maart, 7, 14 en 21 april, 5, 12, 19 en 26 mei, 2 en 9 juni (uitje), telkens om 19.00 uur.

Doe mee met Jeugd Alpha of Going Deep.