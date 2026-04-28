Dodenherdenking 4 mei en Bevrijdingsdag 5 mei in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Maandag 4 mei staat Nederland stil bij de slachtoffers van oorlog en geweld. Om 20.00 uur heerst twee minuten stilte ter nagedachtenis aan alle Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook in De Ronde Venen wordt de Nationale Herdenking op meerdere plaatsen plechtig vormgegeven. In Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis en Baambrugge vinden herdenkingen plaats met stille tochten, muziek, voordrachten en bloemleggingen. Inwoners worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en mee te herdenken.

Mijdrecht

In Mijdrecht gaan vanaf 18.00 uur de vlaggen halfstok. Rond kwart voor acht verzamelen belangstellenden zich bij het gemeentehuis, waarna tussen 19.45 en 19.57 uur de kerkklokken luiden. Om 19.50 uur vertrekt de stille tocht naar het monument aan de Dorpsstraat. Kort voor acht uur speelt VIOS het signaal Taptoe, gevolgd door de twee minuten stilte van 20.00 tot 20.02 uur. Daarna klinkt het Wilhelmus. Aansluitend vindt een bloem- en kranslegging plaats door onder meer de gemeente, de Oranjevereniging, veteranen, scouting en overige aanwezigen. Rond 20.20 uur verzorgt VIOS koraalmuziek en zingt het ROM-koor twee liederen. Omstreeks half negen keert de stille tocht terug naar het gemeentehuis, waarbij bij de drie monumenten op het Raadhuisplein bloemen worden gelegd. De herdenking wordt rond 20.35 uur afgesloten.

Vinkeveen

In Vinkeveen worden eveneens om 18.00 uur de vlaggen halfstok gehangen. De herdenking begint muzikaal om 19.30 uur met koraalmuziek door Brassband Concordia. Tien minuten later vertrekt de stille tocht vanaf de rooms-katholieke kerk aan de Kerklaan richting het monument op de hoek van de Heulweg en Herenweg. Om 19.50 uur luiden de kerkklokken. Vlak voor acht uur klinkt Taptoe, gespeeld door een trompettist van Concordia, waarna om 20.00 uur de twee minuten stilte volgen. Na het Wilhelmus vindt omstreeks 20.04 uur de bloem- en kranslegging plaats, onder meer door de gemeente, het Oranje Comité Vinkeveen, scholen, scouting en andere organisaties. Daarna leveren Muziekgroep Braq en Peter van Golen hun bijdragen, gevolgd door voordrachten van schoolkinderen. De plechtigheid wordt rond half negen gezamenlijk muzikaal afgesloten door Concordia en Braq en eindigt met een dankwoord omstreeks 20.36 uur.

Wilnis

In Wilnis start de herdenking eveneens om 18.00 uur met het halfstok hangen van de vlaggen. Tussen half acht en kwart voor acht verzamelen deelnemers zich bij de Koningin Julianaschool aan de hoek van de Stationsweg en de Koningin Julianastraat. Tijdens het luiden van de kerkklokken vertrekt om 19.45 uur de stille tocht, begeleid door de Vlaggenparade. Na aankomst bij het monument speelt muziekvereniging Viribus Unitis koraalmuziek. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur volgen het zingen en spelen van twee coupletten van het Wilhelmus. Vervolgens vindt een uitgebreide bloem- en kranslegging plaats door onder meer de gemeente, het Comité Herdenking Wilnis, de Oranjevereniging, de Wilnisse kerken, de vrijwillige brandweer, scholen en inwoners. Aansluitend vertrekt het gezelschap naar de Nederlands Hervormde begraafplaats, waar volgens Canadees eerbetoon wordt herdacht. Daar klinken onder meer de Last Post en de Rouse, worden voordrachten gehouden, het Canadese volkslied gespeeld en de Canadese vlag gehesen. Rond kwart over acht leggen kinderen in stilte bloemen op de graven van drie Canadese officiervliegers, gevolgd door een defilé langs de graven en het afmarcheren van de Vlaggenparade. De herdenking eindigt rond 20.40 uur.

Abcoude en Baambrugge

Ook in Abcoude en Baambrugge wordt de Nationale Herdenking plechtig ingevuld. De vlaggen gaan om 18.00 uur halfstok. Om 19.00 uur begint een herdenkingsdienst in de Dorpskerk. Na het luiden van de kerkklokken vertrekt om 19.30 uur een stille tocht langs het graf van Cees van der Lee, die eindigt bij het monument. Kort voor acht uur arriveert de stoet bij het monument aan de C.P. van der Leestraat, waar om 19.57 uur een krans namens de gemeente wordt gelegd. Om 19.59 uur klinkt het signaal Taptoe, gevolgd door de twee minuten stilte. Daarna speelt de Abcouder Harmonie het Wilhelmus. Vervolgens worden kransen gelegd door leerlingen van OBS Ichthus en de Pandergroep van Scouting Abcoude, de Oranjevereniging Baambrugge, Stichting Feestelijkheden Abcoude en de Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge. Na afloop volgt een defilé langs het monument.

Inwoners uit voornoemde kernen – en ook uit De Hoef, Amstelhoek en Waverveen – worden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de herdenkingen in De Ronde Venen.

5 mei

Dinsdag 5 mei wordt in De Ronde Venen uitgebreid Bevrijdingsdag gevierd, waarbij in verschillende kernen activiteiten plaatsvinden. De viering staat in het teken van het vieren van de vrijheid, met een focus op 80 (+1) jaar vrijheid. 08:30 uur (Baambrugge): ontsteken van het Bevrijdingsvuur bij het oorlogsmonument. Dit vuur wordt in de nacht van 4 op 5 mei opgehaald in Wageningen en lopend naar De Ronde Venen gebracht. 09:00 uur (Baambrugge): bevrijdingsontbijt in Dorpshuis De Vijf Bogen.

Overdag (Mijdrecht): vrijheidsconcert op het Raadhuisplein met diverse lokale muzikanten en orkesten.

Overdag (Vinkeveen): bevrijdingsfestival bij de voormalige betonfabriek ‘De Adelaar’ met muziek, verhalen en activiteiten zoals een zweefmolen. Gedurende de dag zijn er activiteiten in de verschillende dorpen, waaronder mogelijke pop-up tentoonstellingen en educatieve programma’s over vrijheid.

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in De Ronde Venen. Foto: archief.