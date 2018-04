‘De Groene Pluim’ voor Dick Boogaard

De Ronde Venen – ‘De Groene Pluim’ is de prijs die Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen jaarlijks toekent aan een persoon die iets bijzonders heeft bijgedragen aan de natuur in onze omgeving. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 maart is ‘De Groene Pluim’ onder groot applaus uitgereikt aan Dick Boogaard.

Als burgemeester van De Ronde Venen was hij al gecharmeerd geraakt van het Rondeveens gebied. Na zijn burgemeesterschap heeft hij in de Gebiedscommissie Utrecht-West deze liefde weten te vertalen naar concrete daden. Hij heeft zich de laatste 10 jaar vooral hard gemaakt voor het ontwikkelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur, nu Natuurnetwerk Nederland) binnen De Ronde Venen. Wapenfeiten zijn onder andere De Bovenlanden (nu een natuurgebied dat voor een groot deel beheerd wordt door boeren), De Grote Sniep (waar plas-drasgebieden zijn gekomen met brede, laagliggende slootranden) en natuurontwikkeling in Donkereind.

Dick Boogaard heeft dit weten te realiseren omdat hij als geen ander begrijpt hoe je verschillende partijen op één lijn moet krijgen, met respect voor elkaars standpunten. ‘De Groene Pluim’ is uitgereikt door Gerard Korthals, voorzitter van De Groene Venen.

Foto: Links Dick Boogaard met ‘De Groene Pluim’. Rechts Gerard Korthals, voorzitter van De Groene Venen.