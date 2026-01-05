Diamanten huwelijk in Mijdrecht

Mijdrecht – Frans Leeuwerik en Marijke Leeuwerik-Stolwijk uit Mijdrecht vierden afgelopen 30 december een bijzonder jubileum: het echtpaar is zestig jaar getrouwd, een mijlpaal die niet onopgemerkt gepasseerd mocht worden.

Zij waren dan ook blij met het bezoek van burgemeester Rosan Kocken, die hen persoonlijk geluk kwam wensen met dit prachtige diamanten huwelijksjubileum.

Sinds 1973 wonen Frans en Marijke al in Mijdrecht, dat zij in al die jaren hebben zien veranderen en meegroeien met de tijd. Voor hen is het dorp altijd een fijne woonplaats geweest, waar zij hun twee dochters hebben opgevoed en het grootste deel van hun leven hebben opgebouwd.

Burgemeester Rosan Kocken met het echtpaar Leeuwerik. Foto: aangeleverd.