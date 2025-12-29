Mijdrecht – Voor het derde jaar op rij organiseerde Stichting Samens 27 december, derde kerstdag, de inmiddels traditionele kerstbrunch in de Buurtkamer aan de Gosewijn van Aemstelstraat. Tussen 12.00 en 16.00 uur kwamen tientallen inwoners samen voor een middag vol warmte, gezelligheid en ontmoeting.

De Buurtkamer was feestelijk aangekleed en gevuld met lange tafels vol lekkernijen. Bezoekers genoten niet alleen van een uitgebreide brunch, maar ook van een ontspannen kerstsfeer en een bingo met aantrekkelijke prijzen. “We willen dat iedereen zich welkom voelt, juist in deze periode waarin eenzaamheid voor sommigen extra voelbaar is”, vertelt coördinator Jacqueline Sluijs. “Twee jaar geleden merkten we dat veel mensen na de kerstdagen behoefte hebben aan gezelschap. Zo ontstond het idee voor een brunch op derde kerstdag. Inmiddels is het een traditie waar veel mensen dankbaar gebruik van maken.”

De vrijwilligers van Stichting Samens zorgden ervoor dat niemand iets tekortkwam. Het evenement was gratis toegankelijk, waardoor iedereen kon aanschuiven. De organisatie benadrukt, dat het doel van de brunch was om de feestdagen voor iedereen warmer en toegankelijker te maken.

Derde kerstdag in Mijdrecht: warmte en gezelligheid. Foto: Wilco de Vries.