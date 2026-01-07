Derde kerstdag bij de Buurtkamer Mijdrecht

Mijdrecht – Het nieuwe jaar is begonnen. Buiten ligt een dik pak sneeuw en we kijken met een warm gevoel terug op een geslaagde derde kerstdag. Kerst is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend: samen zijn met familie en genieten van een feestelijke maaltijd is niet voor iedereen mogelijk. Juist daarom was deze dag zo bijzonder.

Tijdens de derde kerstdag waren zo’n 40 bezoekers aanwezig. De sfeer was gezellig en ontspannen, met als hoogtepunt een leuke bingo met prachtige prijzen, gesponsord door lokale ondernemers: De Kantine Mijdrecht, Cafetaria Family Mijdrecht, Boekhandel Mondriaan Mijdrecht, Slagerij Andalouse, natuurvoedingswinkel Good For You, Kapper Hizi Hair en Slijterij Prinselijk Proeven. Daarnaast heeft de directeur van Stichting Samens privé nog twee mooie pakketjes beschikbaar gesteld voor de bingo.

Enthousiasme

De vrijwilligers en medewerkers van Stichting Samens hebben zich met veel enthousiasme ingezet om heerlijke gerechten te bereiden. Er was volop keuze, waaronder hartige taart, twee verschillende soepen, wraps, pastasalade, hapjes in bladerdeeg, gehaktballetjes en ga zo maar door. Voor iedereen was er iets lekkers.

Dit was het derde jaar op rij dat Stichting Samens samen met vrijwilligers een derde kerstdag organiseerde. Elk jaar wordt het evenement goed bezocht en ook dit jaar was het weer een groot succes.

Op de foto: Tijdens de derde kerstdag waren zo’n 40 bezoekers aanwezig. Foto: aangeleverd.