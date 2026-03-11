De zin en onzin van eiwitten: Presentatie over voeding en bewegen in Abcoude

Abcoude – Eiwitrijke koffie, eiwitrijke ontbijtkoek en zelfs eiwitrijke vruchtensappen: eiwit lijkt tegenwoordig het nieuwe wondermiddel voor een fit en gezond lichaam. Maar hebben we al die extra eiwitten eigenlijk wel nodig? De bijeenkomst hierover maakt deel uit van het programma ‘Fit ouder worden’ en vindt plaats woensdag 8 april om 13.30 uur in Het Sporthuis Abcoude. Na afloop kunnen deelnemers meedoen met Senior Bodyfit, verzorgd door Astrid de Graaf-Schmeddes. Deelname kost 2,50 euro, inclusief koffie of thee. Aanmelden kan door een mail te sturen naar activiteiten@hetsporthuisabcoude.nl, onder vermelding van ‘Presentatie eiwitten’.

Tijdens de presentatie over voeding en bewegen neemt voedingsdeskundige Anne Ruizendaal deelnemers mee in de zin en onzin van de eiwithype. Daarbij kijkt ze vooral naar de vraag wat eiwitten betekenen voor mensen die actief ouder willen worden. Wat gebeurt er met onze spieren naarmate we ouder worden? En kun je ook te veel eiwit binnenkrijgen? Na het vijftigste levensjaar neemt de spiermassa namelijk langzaam af. Voldoende bewegen en voldoende eiwitten eten kunnen helpen om spierkracht zo lang mogelijk te behouden. Toch betekent dat niet automatisch dat iedereen speciale eiwitproducten nodig heeft. In veel gevallen levert een normaal en gevarieerd voedingspatroon al voldoende eiwitten, bijvoorbeeld via zuivel, vis, vlees, eieren, peulvruchten en noten.

“Veel producten worden tegenwoordig als ‘eiwitrijk’ verkocht”, zegt Anne Ruizendaal. “Maar voor de meeste mensen is gewone voeding vaak al meer dan voldoende. Het gaat vooral om een goede balans tussen bewegen, gezonde voeding en realistische verwachtingen.”

Op de foto: Anne Ruizendaal en Astrid de Graaf-Schmeddes. Foto: aangeleverd.