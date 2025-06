De Ronde Venen zelf aan de slag met BouwApp

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen maakt vanaf nu gebruik van de BouwApp. Met de app kunnen inwoners en belanghebbenden nog beter geïnformeerd worden over gemeentelijke bouw- en infraprojecten. De app werd indirect al ingezet via aannemers en projectpartners, maar de gemeente kiest ervoor om ook zelf informatie te delen via dit toegankelijke platform.

Met de BouwApp kunnen gebruikers zich abonneren op projecten of gebieden die voor hen relevant zijn. Als gebruiker ontvang je een melding zodra er een update is over het project of binnen het gebied wat je volgt. Denk dan aan een gewijzigde planning, verkeersmaatregelen of voortgangsfoto’s. Door te filteren of zoeken op de kaart, vindt de gebruiker relevante projecten. Binnen deze projecten is het mogelijk om te reageren op berichten of vragen stellen aan de projectorganisatie. Zo blijf je op de hoogte van wat er speelt in jouw buurt.

Toegankelijk en transparant

Wethouder Anja Vijselaar: “We vinden het belangrijk dat inwoners goed geïnformeerd zijn over wat er speelt in hun omgeving. Door zelf actief te communiceren via de BouwApp, maken we het nóg makkelijker om betrokken te blijven bij projecten in de openbare ruimte.”

De BouwApp wordt ingezet voor uiteenlopende projecten. Denk aan herinrichtingen van straten, woningbouwprojecten of infrastructurele werken. Zo is bouwproject De Meijert uit naam van gemeente De Ronde Venen al te volgen op de BouwApp. Overigens vindt een gebruiker/inwoner alle projecten in de regio terug in de app. Het maakt daarbij niet uit wie de zender is van de informatie.

De app is voor iedereen gratis te downloaden via de App Store of Google Play. Wie zich abonneert op een project of gebied, ontvangt (indien gewenst) een pushmelding zodra er nieuws is beschikbaar is.

Foto: aangeleverd