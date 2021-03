De Ronde Venen wordt groener en aantrekkelijker

De Ronde Venen – Samen zorgen voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving. Dat is het doel van het programma Groen aan de Buurt. Op 30 november werd de eerste ideeënavond georganiseerd voor bewoners uit De Ronde Venen. De ingebrachte ideeën werden op 18 februari met het team van Groen aan de Buurt uitgewerkt. Er kwamen vijf concrete plannen tot stand waar bewoners nu mee aan de slag gaan. De vijf plannen in De Ronde Venen zijn geworden:



Vergroening parkeerplaats – Abcoude

Bewonersgroep Abcoude Groen werkt onder andere aan groenvoorzieningen in de bebouwde kom. De komende tijd richten ze zich op een landschapselement naast het spoor, bestaande uit een rij steenkorven. Die plek willen zij omtoveren tot een klein paradijsje om biodiversiteit te stimuleren. Meedoen? Neem contact op met Ellen van Donk via e.vandonk@nioo.knaw.nl of Gay Jannette Walen via walenjgg@kpnmail.nl.



Narcissen aan de Amstel – De Hoef

Elk voorjaar barsten de narcissen van De Hoef in bloeien uit. Een prachtig gezicht dat inwoners wel op meer plekken in het dorp willen zien. Daarom slaan zij de handen ineen om ook langs de Amstel in het najaar van 2021 narcissen te planten. Meewerken? Neem contact op met Jaap Gelderloos via jog@stroomzicht.nl.

Oeverbeplanting Karekiet – Mijdrecht

Er gebeurt in Mijdrecht al behoorlijk wat om parken en groenstroken mooier en natuurlijker te maken. De Werkgroep Groen Twistvlied – Wickelhof gaat graag nog een stapje verder. In samenwerking met Waternet gaan zij nieuwe, natuurlijke oeverbeplanting realiseren langs de vijverrand aan de Karekiet. Goed voor de vijverecologie en ook nog eens mooi om te zien. Meedoen? Neem contact op met Lydia Graveland via silky-beauty@ziggo.nl.



Bloemenweide Kerkelanden – Vinkeveen

Vinkeveen is binnenkort een bloemenweide rijker. Een groep bewoners maakt van een grasstrook langs de vijverpartij bij Kerkelanden een fijne plek voor vlinders, bijen en andere insecten. Ook knappen ze een bankje op, zodat voorbijgangers kunnen ontspannen terwijl ze genieten van de bloemenpracht.

Meedoen? Neem contact op met Vivien de Groot via viviendegroot@gmail.com.



Aangeklede bloemenweiden – Wilnis

Buren aan de Pastoor Kannelaan en het Timotheegras hebben twee bloemenweiden voor ogen. Hiermee willen ze hun buurt groener, mooier en gezelliger maken. Er komen boomstambanken en samen met de Woudreus gaan de kinderen werken aan een insectenhotel. Meedoen? Neem contact op met Sandra Redeker via s.redeker@kpnplanet.nl.





Fotobijschrift: Een mooi voorbeeld van zo’n bewonersinitiatief is deze Bloemenweide in Soest. Foto: Allard Willemse.